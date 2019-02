Nacional de Patos surpreende e anuncia ex-técnico do Treze

Na noite desta terça-feira (05) o Nacional de Patos surpreendeu a torcida ao anunciar, via redes sociais, o novo treinador da equipe para a sequência do Campeonato Paraibano 2019. Minutos depois de viralizar, através dos sempre implacáveis “prints”, a postagem da assessoria do Canário do Sertão foi apagada e a informação negada.

No entanto, já na manhã desta quarta-feira (06), o próprio profissional tratou de confirmar o que na noite anterior era apenas precipitação: Maurílio Silva é o novo técnico do Naça e sua estreia acontece domingo, justamente no clássico da cidade, contra o Esporte de Patos.

– Acertei com o Nacional e me apresento hoje à tarde – confirmou o treinador, em mensagem enviada à reportagem do PARAIBAONLINE.

A contratação de Maurílio Silva por parte do Nacional de Patos surpreende pelo fato de ser um investimento bem maior do que a realidade financeira do clube, segundo fontes ligadas à direção esmeraldina.

Demitido pelo Treze no domingo, o treinador assume o Canário com a equipe sertaneja na mesma situação na tábua de classificação do Grupo A do estadual: seis pontos em quatro jogos e um dérbi pela frente, com a vitória sendo imprescindível para as chances de classificação às semifinais não diminuírem ainda mais.