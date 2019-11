Nacional de Patos renova por três anos com cria das categorias de base

Depois de adquirir o terreno para construção de seu Centro de Treinamento, o Nacional de Patos segue olhando para o futuro, agora também dentro de campo.

Na quinta-feira (22), o Canário do Sertão acertou a renovação de contrato por três temporadas com atacante Israel Felipe, de 19 anos.

O objetivo do clube é fortalecer os laços com sua categoria de base e atletas da cidade, pensando também em um possível lucro com a negociação dos direitos federativos da jovem promessa. Israel Felipe estará integrado ao grupo de atletas que disputará o Campeonato Paraibano de 2020.

Ainda nos bastidores nacionalinos, foi confirmado o retorno do ex-atacante Delany Nóbrega ao cargo de auxiliar-técnico. O ídolo do Naça assumiu a equipe que foi até as semifinais do estadual deste ano, quando foi eliminada pelo Botafogo-PB.

O Nacional de Patos está no Grupo B do Campeonato Paraibano de 2020, junto de Campinense, Sousa, CSP e São Paulo Crystal.