Nacional de Patos marca no segundo tempo e vence a Perilima

O Nacional de Patos fez valer o fator casa e conseguiu sua segunda vitória no Campeonato Paraibano de 2019.

No estádio José Cavalcanti, o Canário recebeu a Perilima pela terceira rodada, e com um gol marcado no fim, venceu por 1 a 0.

A partida não foi das melhores. Durante os 90 minutos, os goleiros pouco trabalharam porque os times tinham muita dificuldade para criação.

O tento jogo saiu no segundo tempo. Aos 34 do segundo tempo, Aldry cobrou lateral na área e Rodrigo Poty, de cabeça, fez a festa dos torcedores nacionalinos.

Com o resultado, o Nacional chegou aos seis pontos e assumiu a segunda colocação do Grupo A. A Petilina, por sua vez, continua com apenas um ponto ganho, na terceira posição do Grupo B.