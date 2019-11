Nacional de Patos divulga nome de sexto reforço para a temporada 2020

A diretoria do Nacional de Patos anunciou, ontem, o sexto reforço da equipe para as disputas do Campeonato Paraibano 2020: o goleiro Camilo, de 30 anos, que tem o Santa Cruz-RN como seu último clube.

Alagoano de Maceió, Camilo acumula passagens por clubes tradicionais no seu currículo, a exemplo de ABC e América-RN.

Outro chamariz de seu portfólio diz respeito à formação como jogador profissional, feita nas categorias de base do Atlético Mineiro.

Perto de sua primeira passagem pelo futebol paraibano, Camilo ainda vestiu as camisas de Icasa, Remo, Globo FC e Cabofriense.

Antes do goleiro, o primeiro nome confirmado pela diretoria esmeraldina para essa posição, já haviam sido divulgadas as contratações do zagueiro André Lima, do voltante Jaildo, além dos meias Carioca e Fábio Neves e o atacante Dú.

O Nacional de Patos ainda não divulgou oficialmente, até então, quem vai ser o treinador da equipe em 2020.

Sobre o estadual do próximo ano, que vai ter a mesma formatação do Paraibano de 2019, o Canário do Sertão está no Grupo B, ao lado de Campinense, CSP, São Paulo Crystal e Sousa, mas, por força do regulamento, vai enfrentar na primeira fase apenas os times da Chave A, que tem Atlético de Cajazeiras, Botafogo-PB, Perilima, Sport Lagoa Seca e Treze.

A previsão é de que o Campeonato Paraibano comece no dia 19 de janeiro.