Nacional de Patos contrata lateral com passagens por Treze e Sousa

A diretoria do Nacional de Patos confirmou, nessa quarta-feira (13) a contratação de mais um reforço para o elenco que vai disputar o Campeonato Paraibano em 2020. Trata-se do lateral-direito Glaubinho, que estava no Globo-RN.

O defensor de 29 anos de idade é natural do Rio de Janeiro e foi formado nas categorias de base do Bela Vista. Depois acumulou passagens por São Gonçalo-RJ, Potiguar-RN, ASSU-RN e Globo-RN.

Glaubinho não desconhece totalmente o futebol paraibano. É que em 2016 o atleta teve rápida passagem pelo Treze e em 2018 vestiu a camisa do Sousa.

Ele é o 11º reforço anunciado pelo Naça, que será comandado pelo treinador Rafael Soriano no estadual do ano que vem.

O Nacional está no Grupo B, juntamente com Campinense, CSP, Sousa e São Paulo Crystal, e vai enfrentar as equipes do Grupo A: Atlético de Cajazeiras, Botafogo-PB, Perilima, Sport Lagoa Seca e Treze.