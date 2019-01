Nacional de Patos busca vitória contra a Perilima para encostar no líder

Na tarde deste domingo (27), o Nacional de Patos recebe a Perilima pela terceira rodada do Campeonato Paraibano de 2019, no estádio José Cavalcanti. A partida tem início programado para 17h.

Com uma vitória e uma derrota em duas rodadas, o Canário do Sertão quer vencer para não se afastar do Botafogo-PB, líder do Grupo A e que já jogou nesta rodada, que já soma 9 pontos.

O treinador Índio Ferreira terá a disposição para a partida o zagueiro Márcio Paraíba, que foi registrado no BID da CBF. Por outro lado, o recém-chegado Fábio Gama, meio campista ex-Treze e Botafogo-PB, ainda não foi regularizado e fica de fora da partida.

Do lado da Perilima, o time busca a primeira vitória no estadual. Na última rodada o time empatou com o Sousa, no Amigão, e agora quer vencer para subir na classificação do Grupo B, que tem o Esporte de Patos na lanterna até o início dos jogos do fim de semana. Ricardo Campos, treinador da Águia de Campina, não tem desfalques para o jogo, além do zagueiro Renato Silva que, por pendências burocráticas, ainda não foi registrado e não tem condições de jogo.

Arbitragem

Rodrigo Batista será o juiz do jogo, auxiliado por Shumacher Marques e Luís Felipe. Wagner Venceslau fica como quarto árbitro do duelo.

Escalações

Nacional de Patos: Nilton, Romário, Wesley, Márcio Paraíba, Marcelo Bispo; Mychell, Rico, Birungueta, Celinho; Rodrigo Poty e Mosquito. Técnico: Índio Ferriera.

Perilima: Pantera, Fabiano Bochecha, Tiago Bob, Matheus Camargo, Lucas Piauí; Nonato, Renatinho, Micheel, Marcelinho Paraíba; Manu e Cesinha. Técnico. Ricardo Campos.