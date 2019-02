Nacional de Patos bate rival Esporte e já pensa na classificação

No dérbi patoense, o Nacional de Patos levou a melhor contra o Esporte e venceu o duelo por 2 a 1, neste domingo à tarde, no Estádio José Cavalcanti. O jogo marcou a estreia do treinador Maurílio Silva, ex-Treze, pelo Canário do Sertão;

Nino Potiguar, contra, e Erick Foca marcaram para o Canário do Sertão, enquanto que Ieures descontou para o Patinho.

Com a vitória, o Naça passou o Treze e agora é o terceiro colocado do Grupo A com 9 pontos. Com isso, o time começa a sonhar com a classificação para a próxima fase.

Já o Esporte para nos 3 pontos e continua sua briga contra o rebaixamento. O Pato é o vice-lanterna do Grupo B.

Na próxima rodada, o Nacional de Patos encara o CSP na quarta-feira, em João Pessoa. Já o Esporte fica na cidade, onde vai pegar o Treze, no domingo. O duelo acontece no Estádio José Cavalcanti.