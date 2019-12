Nacional de Patos apresenta elenco e novo mascote para próxima temporada

Foi no estádio José Cavalcanti, palco dos seus jogos, que o Nacional de Patos apresentou à torcida o grupo de jogadores para as disputas do Campeonato Paraibano de 2020.

Em clima de muita tranquilidade, os atletas foram apresentados um a um, assim como a comissão técnica, encabeçada pelo treinador Rafael Soriano, e que também conta com o auxiliar Delany Nóbrega, ex-atacante, e que dirigiu o clube na campanha que levou o time até a semifinal do estadual deste ano.

A maior novidade que vestiu a nova camisa nacionalina, também divulgada no evento, entretanto, não vai entrar nas quatro linhas.

Com o nome escolhido em votação popular, o mascote Zezito, um canário, fez sua estreia no gramado do José Cavalcanti.

Sem novidades entre as contratações, que vêm sendo divulgadas em suas redes sociais, o Nacional de Patos se prepara para estrear no estadual do ano que vem no dia 19 de janeiro, quando vai enfrentar o Atlético de Cajazeiras, fora de casa.

Confira o elenco apresentado.

Goleiros: Júnior Conceição, Camilo, Yuri Ferreira, Damião;

Laterais: Glaubinho, Pêu, Gabriel (D); Ciel, Erick, Chico Bala (E);

Zagueiros: André Lima, Carlão, Yuri Silva, Marinho, Thalisson;

Meio-campistas: Sidney, Thawan, Jubileu, Leomir, Ítallo Rodrigues, Will, Carioca, Fábio Neves, Messinho, Wander, Patrick;

Atacantes: Dú, Júnior Mandacaru, Israel Felipe, Ademir e Vitor.

Técnico: Rafael Soriano.