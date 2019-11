Nacional de Patos acerta retorno de lateral e chega a 14 jogadores no elenco

Depois de alegar problemas financeiros e pendências com o Governo do Estado e a Prefeitura Municipal, que estariam em débito com o programa Gol de Placa e patrocínio acertado com o clube neste ano, respectivamente, o Nacional de Patos iniciou a montagem do seu grupo de jogadores para disputar o Campeonato Paraibano de 2020 e já conta com 14 contratados até o momento.

Na segunda-feira (18) foi a vez da chegada de um lateral-esquerdo conhecido da torcida do Canário do Sertão.

Ciel retorna ao clube após passagens em 2016 e 2019. Aos 24 anos, também tem no currículo atuações por Potiguar-RN, Mossoró-RN e Desportiva Guarabira.

O Nacional de Patos, que será dirigido por Rafael Soriano, de 34 anos, ex-Serrano-BH e que estava no Serra Macaense, na segunda divisão carioca, está no Grupo B do do estadual do ano que vem, ao lado de Campinense, Sousa, CSP e São Paulo Crystal. A competição tem início marcado para o dia 19 de janeiro.

Confira o elenco nacionalino montado até o momento.

Goleiro: Camilo;

Laterais: Glaubinho (D), Ciel (E);

Zagueiros: André Lima, Carlão;

Meio-campistas: Jaildo, Leomir, Carioca, Itallo Rodrigues, Messinho, Fábio Neves, Wander;

Atacantes: Dú e Junior Mandacaru.