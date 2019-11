Nacional de Patos acerta com ex-volante dos Maiorais e chega a 11 reforços

O Nacional de Patos anunciou, nesta terça-feira (12), mais um reforço para o Campeonato Paraibano 2020. Trata-se do volante Leomir, de 29 anos. O jogador conhece o futebol paraibano, já que tem passagens por Campinense e Treze.

Leomir atuou no Galo no início de sua carreira, entre 2009 e 2011, além de uma última passagem em 2012. Anos depois, em 2017, o meio-campista defendeu o Campinense. Agora, vestirá a camisa do Naça, seu terceiro clube paraibano.

Na categoria de base, o atleta defendia o Sport. Depois, somou passagens por Santa Cruz-RN, America-RN, ABC, Globo-RN e Patrocinense-MG. A última equipe de Leomir foi o Itapipoca, do Ceará.

Com este reforço, o Naça já tem onze jogadores anunciados oficialmente para a próxima temporada. O treinador da equipe será o jovem Rafael Soriano, de 34 anos.

Recentemente, o Verdão anunciou também o retorno do zagueiro Carlão, que disputou a segunda divisão do Campeonato Paraibano deste ano pelo Miramar. O defensor de 25 anos disputou o estadual deste ano pelo Naça, quando o time chegou até as semifinais. Outro retorno confirmado foi o do meia Ítallo Rodrigues, de 27 anos. Ítallo já defendeu as cores do Canário do Sertão em 2017.

Entretanto, apesar de ter onze jogadores já anunciados, o Naça ainda não possui laterais para o próximo ano.

Confira o elenco do Nacional de Patos para o ano que vem:

Goleiros: Camilo;

Zagueiros: André Lima e Carlão;

Volantes: Jaildo e Leomir;

Meias: Carioca, Fábio Neves e Ítallo Rodrigues;

Atacantes: Dú e Júnior Mandacaru;

Técnico: Rafael Soriano.