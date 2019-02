Naça-P bate Perilima e entra na luta por vaga no mata-mata do Paraibano

O Nacional de Patos se reabilitou em grande estilo no Paraibano. Após duas derrotas seguidas, o time do novo treinador Delany Nóbrega venceu a Desportiva Perilima por 3 a 1, nesta quarta-feira à noite, em pleno Estádio Amigão.

O jogo abriu a oitava rodada da competição, que só terá o complemento depois do Carnaval. No confronto, o Canário venceu com gols de Isaias (2) e Curuka. Pela Águia descontou Marcelinho Paraíba.

O resultado coloca novamente o Naça na luta por vaga no mata-mata, já que passou a somar 12 pontos, um a menos que o Sousa, o segundo colocado do Grupo A. Já a Perilima, que vinha de três grandes resultados, segue na terceira posição do Grupo B, com 9.

A Perilima só volta a jogar dia 16, contra o Treze. Por sua vez, o Nacional atua no dia 17, diante do Atlético de Cajazeiras, em Patos.

Ficha Técnica

Perilima x Nacional-PB

27/02/2019

LocaL: Estádio Amigão – Campina Grande

8ª Rodada do Campeonato Paraibano

Eloane Gonçalves (SE) foi o árbitro. Seus assistentes foram Schumacher Marques e Paulo Ricardo, ambos da FPF.

Gols -Curuka (aos 28′ do 1º T), para o Nacional; Isaias (aos 16′ e aos 181 do 2º T), para o Nacional; Marcelinho Paraíba (aos 34′ do 2º T) para a Perilima

Cartão amarelo -Matheus Camargo, Renatinho, Cristiano Sergipano

Cartão vermelho – Micheel (P) e Fábio Neves (N)

Perilima:

Pantera, Micheel, Tiago Silva, Matheus Camargo e Luan; Nonato, Renatinho, Lucas Silva e Marcelinho Paraíba; Cristiano Sergipano (Tibério) e Octávio (Lucas Barcelos). Técnico: Ricardo Campos.

Nacional de Patos

Nilton, Aldry, Ranieri, Carlão e Cie; Jaildo, Curuka, Birungueta e Fábio Neves; Rodrigo Poty (Biro Biro) e Isaías (Jairo). Técnico: Delany Nóbrega.