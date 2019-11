Naça mira título estadual e diretoria segue anunciando uma contratação por dia

Semifinalista do Paraibano em 2019, o Nacional de Patos mira voos mais altos para 2020. Pelo menos é o que garantiu o presidente do clube, Cleodon Bezerra.

A diretoria do Canário do Sertão decidiu por seguir o padrão de anunciar um jogador por dia e desde então já confirmou a contratação de seis reforços para a temporada.

O último nome divulgado como atleta do esmeraldino patoense foi o atacante Júnior Mandacaru, de 26 anos, que estava no Juventus-SP.

O avançado é o sétimo reforço do Naça para a próxima temporada.

Até o momento, foram confirmadas as contratações do goleiro Camilo, do zagueiro André Lima, do volante Jaildo, além dos meias Carioca e Fábio Neves, e o também atacante Dú Paraíba.

Revelado pelo Auto Esporte, Júnior Mandacaru rodou bastante pelo futebol nordestino, acumulando passagens por Treze, Estanciano-SE, América-RN e ASA-AL. Em 2017, teve passagem pelo próprio Nacional de Patos, na disputa da Segunda Divisão do Paraibano.

– Nós temos vários atletas já contratados. Alguns com contrato já definitivos, outros com pré-contrato. A gente vai anunciar um por dia, a diretoria decidiu dessa forma. Já temos vários atletas, o elenco está praticamente fechado. Mas, na minha visão, elenco nunca se fecha. Principalmente se tiver jogador de qualidade dentro do perfil financeiro do clube, a gente vai buscar – explicou.

Após uma boa campanha no Paraibano deste ano, quando se classificou ao mata-mata e foi eliminado pelo campeão, o Botafogo-PB, o Naça planeja dobrar a meta para 2020. Segundo Cleodon Bezerra, o objetivo agora é brigar pelo título e garantir calendário para 2021.

– Queremos mais. Esse ano ficamos sem calendário. Ano que vem não vai ter nem Série D, Copa do Brasil e nem Copa do Nordeste. O objetivo é chegar ali e arranjar calendário. Claro que pra isso vamos precisar lutar pelo título – disse o presidente.

Sobre o perfil dos jogadores contratados, a diretoria do Verdão pretende trazer apenas atletas que conhecem a realidade do futebol paraibano.

Alguns, como André Lima e Fábio Neves já levantaram a taça do estadual. O meia, por sua vez, volta a vestir a camisa do Canário neste ano, após um bom Paraibano pelo clube sertanejo em 2019.

– A gente sempre prioriza atletas que conhecem a nossa realidade, principalmente que a gente já viu jogar. A grande maioria dos atletas que está vindo para o Nacional são atletas que a gente já viu jogar, já jogaram aqui pela Paraíba, já jogaram em estados vizinhos. As apostas vão ser poucas. Dessa forma, eu acho que a gente vai errar menos – revelou.

No Paraibano de 2020, o Nacional está no grupo B, juntamente com Campinense, CSP, Sousa e São Paulo Crystal. E na primeira fase, o Grupo A joga contra o Grupo B, em partidas de ida e volta, classificando os dois melhores de cada grupo.