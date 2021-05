Na luta contra degola, Nacional de Patos anuncia mais um reforço

O Nacional de Patos chegou a sua décima contratação nos últimos dias após a dispensa de treze jogadores depois da derrota por 2 a 1 para o Treze, de virada, na quarta rodada do Campeonato Paraibano.

A novidade da vez foi o acerto com o volante Levi, de 30 anos e com muita bagagem por clubes de grande relevância no país. Ele já vestiu as camisas de Sport, onde foi formado, CSA, Comercial-MS, Portuguesa, Sampaio Corrêa, Salgueiro-PE, Cabofriense-RJ, Macaé-RJ, Madureira-RJ, Portuguesa-RJ e, por último, Itabaiana-SE, onde já atuou por dez oportunidades na atual temporada.

Recentemente também foi anunciado o centro-avante Henrique Bahia, ex-Atibaia-SP, Juventus-SP, e com passagem pelo futebol da Eslováquia, Coreia do Sul, e que esse ano estava no Penarol-AM.

O Canário do Sertão, nos últimos dez dias, acertou com os meio-campistas Deda, Dim e Arêz, o atacante Du Paraíba, os zagueiros Rivaldo, Arlan e Márcio, além do lateral-esquerdo Elves.

Amanhã (16), o Naça enfrenta o São Paulo Crystal, em João Pessoa, pela quinta rodada do Campeonato Paraibano. Atualmente com 2 pontos, o time sertanejo pode parar na lanterna em caso de empate de Perilima e Atlético de Cajazeiras logo mais.