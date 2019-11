Na luta contra a “degola”, Fortaleza passa fácil pelo CSA

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – O Fortaleza novamente mostrou porque é um dos bons mandantes do Campeonato Brasileiro e, neste domingo (17), garantiu mais três pontos ao vencer o CSA por 3 a 0, gols de Juninho, Tinga e Paulão. A partida foi dominada pelos donos da casa, que novamente contaram com um grande público no estádio do Castelão e somaram 29 pontos atuando em seus domínios nesta edição do principal torneio nacional.

A vitória é fruto do bom trabalho que o técnico Rogério Ceni faz no Leão. Apesar da quebra de sequência, já que o treinador deixou o cargo durante o meio da competição para comandar o Cruzeiro, o jovem treinador tem um aproveitamento positivo com o Fortaleza ao longo de todo ano, principalmente nas partidas realizadas no Castelão, palco que o Leão garantiu boa parte dos seus 42 pontos conquistados até então.

O foco das duas equipes agora é na 34° rodada do Campeonato Brasileiro quando o Fortaleza visitará o Internacional e o CSA receberá o Fluminense, jogo extremamente importante para alagoanos e cariocas, que buscam a permanência na elite nacional em 2020.

O Fortaleza tomou conta do jogo na primeira etapa, mesmo com a primeira grande oportunidade ter sido do CSA, após finalização do atacante Ricardo Bueno na meta defendida por Felipe Alves. A qualidade dos atacantes do Leão faziam a diferença e os visitantes tinham dificuldade de segurar a intensidade de Romarinho e André Luís, porém o jogo truncado do time alagoano não conseguiu evitar o gol de Juninho, que estufou as redes após bela cobrança de falta aos 33 minutos.

O gol não mudou a forma de jogar dos donos da casa e a reta final do primeiro tempo continuou sendo um jogo de “ataque contra defesa”, com o Fortaleza buscando o segundo gol para dar ainda mais tranquilidade na volta do intervalo. A postura agressiva e o toque de bola mais intenso são marcas do trabalho de Ceni, que conseguiu colocar a equipe de volta aos trilhos e a dar confiança para um grupo que tinha se perdido no meio do Campeonato Brasileiro.

Na segunda etapa, os mandantes não deram qualquer chance de reviravolta para o adversário e anotou o segundo gol logo aos três minutos, com o lateral-direito Tinga, que aproveitou passe do centroavante Wellington Paulista. Cinco minutos depois, o zagueiro Paulão aproveitou cobrança de Juninho para marcar o seu e garantir os três pontos da equipe e mais uma grande atuação do Fortaleza desde a volta do técnico Rogério Ceni ao Leão.

FORTALEZA: Felipe Alves; Tinga, Quintero, Paulão e Carlinhos; Felipe (Derley, aos 33’/2°T), Juninho, André Luis (Kieza, aos 18’/2°T) e Romarinho; Edinho e Wellington Paulista (Matheus Alessandro, aos 26’/2°T). Técnico: Rogério Ceni.

CSA: João Carlos; Celsinho, Alan Costa, Luciano Castán e Carlinhos; Dawhan, João Vitor, Apodi (Rafinha, aos 43’/2°T), Euller e Warley (Bruno Alves, no intervalo); Ricardo Bueno. Técnico: Argel Fucks.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 3 X 0 CSA

Árbitro: Anderson Daronco (FIFA-RS)

Assistentes: José Eduardo Calza e Michael Stanislau (ambos CBF-RS)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (CBF-RN)

Público/Renda: 34.231 pessoas – R$ 323.927,00

Cartões amarelos: Warley (CSA)

Gols: Juninho (FOR), aos 33 minutos do primeiro tempo, Tinga (FOR), aos 3 minutos do segundo tempo, e Paulão (FOR), aos 8 minutos do segundo tempo.