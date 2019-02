Na estreia da Liga Ouro 2019, Basquete Unifacisa vence o Rio Claro

A emoção tomou conta da Arena Unifacisa na noite desta quinta-feira (14), na estreia do Basquete Unifacisa na Liga Ouro 2019. Jogando contra o Rio Claro, a equipe de Campina Grande venceu por 75 a 70 e conquistou sua primeira vitória na competição.

Com 18 pontos, o armador Nate Barnes foi um dos destaques da partida, ao lado do capitão Átila dos Santos, que anotou 15 pontos e foi o líder de assistências no jogo, com quatro no total.

O Basquete Unifacisa iniciou a partida com Mutakabbir, Audrei, Monroe, Robinho e Átila entre os cinco titulares. O primeiro quarto foi bem equilibrado, mas a equipe de Campina Grande conseguiu manter a vantagem no placar durante a maioria do período. Rodrigo Piru, com sete pontos e importantes roubadas de bola, foi um dos destaques. Restando um minuto para o fim do quarto, o Basquete Unifacisa contou com um belo chute de três pontos de Barnes para encerrar o período com a vantagem de 20 a 15 no placar.

Com a vantagem no placar, o Basquete Unifacisa iniciou o segundo quarto pressionando a equipe visitante. Com três rebotes e aproveitamento de 100% nos chutes, o pivô Átila marcou 8 pontos e foi um dos destaques do segundo quarto, ao lado do americano Barnes, que acertou duas bolas de três pontos e manteve o Basquete Unifacisa à frente do placar. Nos minutos finais, uma ótima sequência de acertos nos lances livres de Átila garantiu a vantagem por 45 a 37 para o Basquete Unifacisa, encerrando o primeiro tempo da partida.

Logo no início do terceiro quarto, o Basquete Unifacisa manteve o ímpeto e abriu doze pontos de vantagem no placar. A diferença chegou aos 14 pontos, após boa sequência com Mutakabbir, anotando dois chutes de três pontos. Além disso, o americano se destacou no terceiro quarto com duas assistências. Porém, nos minutos finais, o Basquete Unifacisa diminuiu o ritmo e permitiu que o Rio Claro diminuísse a diferença, terminando o terceiro quarto com o placar de 60 a 53 para o time de Campina Grande.

O último quarto reservou muita emoção para a torcida do Basquete Unifacisa. A equipe sentiu o ritmo intenso da partida e permitiu que o Rio Claro encostasse no placar, chegando a empatar a partida em 68 a 68 restando dois minutos para o final. Cestinha da partida com 24 pontos, o americano Maynard assustou os torcedores com sete pontos marcados. Porém, nos minutos finais, Átila e Barnes converteram seus lances livres e garantiram a vitória por 75 a 70.

O treinador Eduardo Schafer comemorou o resultado positivo na estreia. “Começamos muito bem, chegamos a abrir 14 pontos de vantagem, mas tivemos altos e baixos, o que é normal em uma estreia. Sabíamos que seria difícil, mas o time tem muito a crescer durante a competição”, afirmou o treinador.

O próximo compromisso do Basquete Unifacisa será neste sábado (16), contra o São Paulo, novamente na Arena Unifacisa. A partida, marcada para às 16h, marca a estreia do clube paulista na Liga Ouro 2019.