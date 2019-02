Multicampeão em esportes radicais, piloto vence primeira etapa do Paraibano de kart

Júlio Castelliano já se tornou campeão em alguns esportes, como windsurfe, longboard e moutain bike. Nesse sábado, ele colocou mais um

troféu na estante após ganhar a primeira etapa do Campeonato Paraibano de kart na categoria F4 Novatos, no Circuito Paladino, na cidade do Conde.

A competição contou com aproximadamente 35 participantes, que vieram também de outros estados, como Pernambuco, Rio Grande do Norte e Alagoas.

“Sempre fui viciado em esportes. Já venci provas também de triatlon. Hoje faço escalada, mas às vezes me pego surfando também”, comentou Júlio Castelliano.

O piloto anda de kart há apenas um ano e meio e, pela segunda vez, ele conseguiu vencer uma etapa do Paraibano. O outro momento foi na

penúltima parada da competição do ano passado.

“Foi bom vencer a primeira etapa e já começar o ano bem. O kart estava equilibrado. Depois da última derrota (na última etapa do Paraibano de 2018, quando fui ultrapassado próximo a linha de chegada, consegui concentrar um pouco mais. Uma vitória massa. Foi uma disputa boa”, afirmou.

A segunda etapa do Estadual será no dia 16 de março também no Circuito Paladino. As baterias geralmente começam por volta das 8h da manhã e a entrada no kartódromo será gratuita.

Confira todos os campeões da 1ª etapa:

MIRIM

1º Lucas Pontual (PE)

2º Matheus Rebouças (RN)

3º Pedro Montarroyos (PE)

CADETE

1º João Marques (PE)

2º Leonardo Filho (PB)

3º João Vitor (PE)

SUDAM

1º George Filho (PB)

2º Felipe Baptista (SP)

3º Júlia Cabral (PB)

F4 NOVATOS

1º Julio Castelliano (PB)

2º Bia Martins (PB)

3º Francisco Abumansur (PB)

F4 SÊNIOR

1º Jadilson Melo (PB)

2º Nelson Pinho (PE)

3º Thiago Chianca (PB)

F4 GRADUADOS

1º Elder Júnior (PB)

ROCKUP SÊNIOR

1º Francisco Júnior (PB)

2º Carlos Franco (AL)

3º Gumercindo Cabral (PB)

ROCKUP SUPER SÊNIOR

1º Faruk Oliveira (PB)

2º José Lopes (PB)