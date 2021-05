Motivado, Campinense busca G2 contra o líder Botafogo-PB

Campinense e Botafogo-PB abrem, nesta quarta-feira, às 20h, no Estádio Amigão, a quinta rodada do Campeonato Paraibano em um clássico importante para as pretensões de ambos na competição.

Com a virada incrível sobre a Perilima, por 4 a 3, na rodada passada, a Raposa aparece empara em número de pontos com Treze e Sousa, sete cada. Já o Belo, único invicto no Estadual, ocupa a primeira colocação, com 10 pontos.

Quem vencer o Clássico Emoção desta noite, em Campina Grande, ficará numa situação bem confortável para se classificar de forma direta para as semifinais.

Para o duelo diante dos botafoguenses, o Campinense terá, mais uma vez, força total. Marcos Nunes, artilheiro da equipe no estadual, deve permanecer no ataque ao lado de Matheus Régis, um dos destaques raposeiros no duelo, e Cadu.

O centroavante Ivamar Júnior, anunciado NA segunda-feira, já foi regularizado e ficará à disposição da comissão técnica para o jogo, no entanto, deverá começar a partida no banco de reservas.

Pelo lado do Botafogo-PB, o treinador Gerson Gusmão não contará apenas com o lateral-esquerdo Lucas Gabriel, entregue ao DM com um entorse no tornozelo. Por outro lado, o meio-campista Bruno Menezes, titular nas partidas iniciais do estadual e expulso no empate por 2 a 2 contra a Perilima, em Campina Grande, está de volta e pode ficar à disposição para a partida.

O volante Amaral, anunciado na última semana, já está regularizado, mas não deve entrar em campo contra a Raposa.

Mesmo atravessando uma grande fase no torneio, o técnico botafoguense adota cautela para o clássico.

“Temos que ter os cuidados necessários quando se enfrenta uma equipe que tem jogadores que finalizam bem de média distância, que procuram bastante esses chutes, tanto é que no último jogo fizeram dois gols de fora da área. É um ponto forte do nosso adversário, temos que saber neutralizar isso, encurtar um pouquinho a marcação, não deixar o jogador a vontade para buscar essa finalização”, disse Gusmão.

Ficha Técnica

Campinense

Danilo Nóbrega, Felipinho, Michel, Vitor Jatobá e João Victor; Rafinha, Patrick e Marcelinho; Cadu, Matheus Régis e Marcos Nunes. Técnico – Ranielle Soares

Botafogo-PB

Felipe, Rodrigo Ramos, Gabriel Yanno, Willian Machado e Lucas Gabriel; Rogério, Pablo, Juninho, Clayton e Marcos Aurélio; Welton. Tecnico – Gerson Gusmão

Árbitro – Afro Rocha de Carvalho Filho

Assistentes – Ruan Neres Souza de Queirós e Mattheus Tcharles Rodrigues Marques