Modificado e com três desfalques, Treze está pronto para decisão contra CSP

Mauro Iguatu, Fernando Júnior, Léo Fioravanti, Ramos e Tales; Elielton, Misso e Diogo Peixoto; Vanger, Júlio Barboza e Torres.

Deve ser essa a modificada formação do Treze para a decisiva partida de domingo (10), em João Pessoa, contra o CSP, pela oitava rodada do Campeonato Paraibano 2019.

O técnico interino Kleber Romero praticamente finalizou a preparação alvinegra na tarde desta sexta-feira (08), com um treino tático realizado no estádio Presidente Vargas.

Ele não vai poder contar com o zagueiro Brumati, o volante Coppetti e o atacante Marcão, todos suspensos, além do zagueiro Victor Souza, que está lesionado.

Vivendo má fase, o Alvinegro do bairro de São José vem de quatro derrotas consecutivas (Perilima, Campinense, Esporte de Patos e Atlético de Cajazeiras) e não marca gol há mais de um mês.

Quarto colocado do Grupo A, com apenas seis pontos, um a mais que o lanterna Serrano, o Galo precisa da vitória para afastar a crise e o fantasma do rebaixamento.