“Mistão” do Bota-PB encaminha classificação e afunda CSP

O Botafogo-PB não precisou de muito esforço para fazer 3 a 0 e afundar o CSP, no Almeidão, na tarde deste sábado (09), e encaminhar suas classificação para as semifinais do Campeonato Paraibano 2019.

A partida teve validade pela quinta rodada do estadual.

Com time misto, o Belo precisou apenas da etapa inicia para construir o placar é manter os 100% de aproveitamento.

O jogo começou com CSP oferecendo perigo. Aos 6, Leandro apareceu na esquerda e cruzou na segunda trave, onde Hudson apareceu livre para cabecear, mas Saulo espalmou. Na sequência, Donato afastou para a lateral.

Três minutos depois, várias chances em uma só para o Belo. Ronaldo Viana lançou para Pitbull, que driblou o goleiro Wallace e quando chutou, a bola explodiu no peito do zagueiro Inha. Na sobra, Dico tocou no canto esquerdo, mas o camisa 1 do Tigre defendeu.

Em mais um rebote, Paulo Renê tentou chutar, mas estava sem ângulo e a bola foi na rede pelo lado de fora.

Quase o Botafogo-PB abre o placar aos 16 minutos. Após cobrança de escanteio da direita, Paulo Renê resvalou de cabeça e Wallace fez boa defesa para evitar o primeiro gol do jogo.

Em um chute de fora da área, finalmente saiu o gol. Aos 26, Dico recebeu no meio, passou por dois defensores e mandou a bomba de pé direito, no canto esquerdo de Wallce, que se esticou todo, mas nada poderia fazer para evitar o golaço do camisa 11 do Belo.

Não demorou muito para sair o segundo. Aos 34, Charles cobrou escanteio da esquerda, Carlão desviou e, no segundo pau, Donato subiu livre para cabecear e ampliar o placar.

E ainda deu tempo de fazer mais um antes do intervalo. Dico recebeu na esquerda, invadiu a área e tocou para Paulo Renê, que recebeu sem goleiro, mas ainda se enroscou com Gilmar Pitbull antes de empurrar a bola para o fundo das redes, aos 44 minutos.

Depois do intervalo o CSP até tentou pressionar no início, mas sem assustar Saulo. Depois dos 20 minutos, as duas equipes pareciam satisfeitas e administravam o resultado.

O único lance de perigo da segunda etapa veio só aos 40 minutos, quando Israel cruzou da direita e Nando cabeceou no ângulo esquerdo de Wallace, que se esticou todo e conseguiu fazer a defesa com a ponta dos dedos.

Com o resultado, o Botafogo-PB mantém os 100% de aproveitamento no Paraibano e chega aos 15 pontos, seguindo na ponta do Grupo A.

O próximo compromisso pelo estadual é só no dia 20, contra a Perilima, fora de casa. Na próxima quarta (13), o Belo vai ao Mato Grosso do Sul para enfrentar o Operário, pela Copa do Brasil.

Já o CSP segue seu calvário e continua sem pontuar no torneio, ocupando a lanterna do Grupo B. Na quarta-feira (13), o Tigre abre a sexta rodada do Paraibano recebendo o Nacional de Patos, no Almeidão.

Ficha técnica

Botafogo-PB 3 x 0 CSP

Campeonato Paraibano de 2019 (5ª rodada)

Estádio: Almeidão (João Pessoa)

Arbitragem: Jackson Ribeiro (SE); Gledson Francisco (PB), Flávia Rennaly (PB)

Cartões amarelos: Carlão (B); Léo Silva, Henrique (CSP)

Gols: Dico, Donato, Paulo Renê (B)

Botafogo-PB: Saulo, Israel, Willian Goiano, Donato, Charles; Carlão, Ronaldo Viana, Marcos Vinicius (Fagner); Dico (Júnior), Adalgiso Pitbull e Paulo Renê (Nando). Técnico: Evaristo Piza.

CSP: Wallace, Igor, Inha, Gilmar Pitbull, Kaio; Senegal (Lúcio Curió), Leo Silva, Henrique, Leandro; Walber (Léo Cabeludo) e Hudson (Luiz Gustavo). Técnico: Josivaldo Alves