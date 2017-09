PRIMEIRA LIGA

Mineiros avançam à semifinal e cariocas param nas zebras paranaenses

Os dois representantes de Minas Gerais nas quartas de final da Primeira Liga se deram bem na noite desta quarta-feira, quando foram realizados todos os quatro confrontos. Mesmo atuando no estádio Beira-Rio, o Atlético-MG venceu o Internacional por 1 a 0. No Mineirão, o Cruzeiro despachou o Grêmio com um 2 a 0.

Os grandes vexames foram dados pelos times cariocas, afinal o Londrina eliminou o Fluminense vencendo por 2 a 0 no estádio do Café e o Paraná eliminou o Flamengo em cobranças de pênaltis em Cariacica (ES).

Todos os times considerados “grandes” levaram escalações reservas para o campo. Londrina e Paraná, que foram com força máxima, aproveitaram e eliminaram Fluminense e Flamengo, respectivamente.

O Tubarão não teve dificuldades e ganhou por 2 a 0, com dois gols de Carlos Henrique. Já o Tricolor precisou de cobranças de pênaltis após empatar por 1 a 1 no tempo regulamentar.

CONFRONTOS SEMIFINAIS

Por ter melhor campanha, o Londrina recebe o Cruzeiro no estádio do Café no próximo domingo, às 19h. Na semifinal, como na fase anterior, a disputa é em jogo único.

No outro confronto, entre Atlético-MG e Paraná, o Galo terá a vantagem de atuar em casa, na Arena Independência, em Belo Horizonte, no sábado, às 19h. Se a competição não é atrativa, pelo menos, vai cobrir os ‘brancos’ nas emissoras de televisão no final de semana.

A Primeira Liga não vai ter edição em 2018, por conta do fracasso financeiro.