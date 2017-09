ELIMINATÓRIAS

México bate Panamá e é a quinta seleção a se classificar para a Copa

foto: divulgação

O México está na Copa do Mundo. No fim da noite desta sexta-feira a equipe comandada pelo técnico Juan Carlos Osorio, ex-São Paulo, não decepcionou a multidão que compareceu ao estádio Azteca para assistir ao duelo contra o Panamá e conquistou a importante vitória por 1 a 0, gol de Lozano, para carimbar seu passaporte rumo à Rússia.

A seleção mexicana é a quinta equipe a garantir uma vaga para o Mundial. Antes dela, Brasil, Irã, Japão e Rússia, que sediará o evento, já haviam garantido a classificação.

Depois do triunfo surpreendente da Costa Rica sobre os EUA, o México entrou em campo ainda mais pressionado. Com o resultado positivo, o time liderado por Chicharito foi a 17 pontos e eliminou qualquer possibilidade de abandonar uma das três primeiras colocações.

Os três primeiros colocados no hexagonal das EliminatELIMórias da Concacaf garantem vaga direta para a Copa do Mundo, enquanto o quarto colocado disputa a repescagem contra uma seleção asiática. EUA, Costa Rica e Honduras são as três seleções que aparecem mais fortes na briga por uma vaga direta.