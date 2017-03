ESPORTE E SAÚDE

Mexe Campina e Trilheiros do Agreste fazem caminhada ecológica neste domingo em Ingá

A Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer da Prefeitura de Campina Grande, em parceria com o grupo Trilheiros do Agreste, realiza, neste domingo, 26, mais uma Trilha, desta vez o destino será as Itacoatiaras do Ingá.

Os participantes vão se concentrar no Parque da Criança, partindo às 6h, em em veículos particulares, a trilha terá percurso de 5 quilômetros.

Após a trilha haverá visitação ao Museu e Sítio Arqueológico da Itacoatiara.

Para ter acesso ao museu os interessados pagarão uma taxa de visitação no valor de R$ 10 e logo em seguida será servido um almoço na churrascaria da cidade a R$ 15, por pessoa, lembrando que tanto a entrada no museu bem como o almoço são optativos.

Os interessados em participar da Trilha das Itacoatiaras do Ingá podem procurar os pontos de apoio do Mexe Campina, onde estão sendo feitas as inscrições, gratuitamente.

Foto: Codecom/CG

As Trilhas Ecológicas e as Caminhadas da Lua fazem parte do calendário esportivo da cidade, assim como as corridas de rua e outros eventos.

O coordenador de trilhas e caminhadas do Mexe Campina, Lindoarte Albuquerque, disse que esta é mais uma forma do campinense se mexer, pois, esta prática tem ganhado a cada dia mais adeptos.

Segundo ele, a Prefeitura de Campina Grande hoje disponibiliza várias formas e tipos de esportes para que as pessoas possam escolher a que mais lhe agrada e assim saírem do sedentarismo.

“Será um domingo de esporte, Lazer e companheirismo, tudo isso você encontra nas trilhas ecológicas, um caminho para sair do estresse e do sedentarismo, afastando o risco de doenças degenerativas”, disse Lindoarte.