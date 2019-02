Mercedes lança carro com visual agressivo e mira recorde da Ferrari

Da redação com Folhapress. Publicado em 13 de fevereiro de 2019 às 22:42.

LONDRES, REINO UNIDO (UOL/FOLHAPRESS) – Em busca de igualar a Ferrari como equipe com maior número de títulos seguidos na história da Fórmula 1, a Mercedes lançou nesta quarta-feira (13), em Silverstone, seu carro para a temporada 2019.

O time foi o primeiro a colocar o carro oficialmente na pista, para um shakedown, teste dos principais sistemas. O ensaio, limitado a 100km, foi conduzido pelo piloto finlandês Valtteri Bottas, companheiro do britânico Lewis Hamilton.

Este em si já é um sinal de que os atuais pentacampeões saem na frente, uma vez que Williams e Renault já anunciaram que vão desistir de colocar o carro na pista antes do início dos testes, devido a atrasos em sua construção.

Também não por acaso, o novo Mercedes é, entre os carros lançados até o momento, o mais bem trabalhado, com um visual agressivo especialmente nas laterais do cockpit, área que será fundamental no desenvolvimento deste ano.

Mas o chefe Toto Wolff prefere a cautela. “Começamos a temporada com zero pontos, então não estamos achando que será fácil e não há a sensação de que temos a obrigação de estar na frente. Na verdade, com a mudança de regulamento, todas as equipes podem ter uma chance e estamos vendo todas elas como uma ameaça em potencial”, disse.

Em relação à pintura, havia a expectativa de uma mudança radical depois que o time divulgou imagens que seriam de partes do carro sem o prateado, e com fundo preto e uma espécie de estampa verde a azul. O modelo lançado segue com visual parecido em relação aos últimos anos, embora tenha agora pequenos símbolos da Mercedes na parte traseira.

Dona de cinco títulos mundiais consecutivos, a Mercedes está a um de igualar as seis conquistas da Ferrari entre 1999 e 2004. Para tanto, a Mercedes adota a linha de “em time que está ganhando não se mexe” e mantém sua dupla de pilotos.

Em seu penúltimo ano de contrato, Hamilton tem grandes chances de se aproximar dos recordes de vitórias e de títulos de Michael Schumacher neste ano: faltam 18 vitórias e 2 títulos para ele chegar nos números antes considerados praticamente inalcançáveis do alemão.

Para isso, a Mercedes terá de se dar bem com mudanças importantes no regulamento técnico deste ano. Os carros terão asas mais largas, altas e simples, a fim de “limpar” o ar e ajudá-los a seguir rivais de mais perto, criando mais chances de ultrapassagens.

Na asa dianteira, a largura e altura aumentaram em 20 cm, e ela estará 25 cm mais à frente que em 2018. Já a asa traseira “sobe” 2 cm, tem aumento de 10 cm de largura, e a abertura do DRS ganha também 2 cm, aumentando seu potencial em cerca de 25%.

Outra mudança importante é o aumento do limite de combustível de 105 kg para 110 kg, permitindo que os pilotos forcem mais durante as corridas.

Outra batalha importante é em relação ao motor: a Mercedes perdeu grande parte da vantagem que tinha e que foi determinante para a conquista dos cinco títulos seguidos, e hoje está em pé de igualdade em termos de potência com a Ferrari, em fator que pode ser decisivo nesta temporada.

Tendo isso em vista, a Mercedes divulgou que decidiu refazer várias partes de seu motor, mesmo com as regras permanecendo estáveis. “Mudamos a arquitetura do sistema de arrefecimento da unidade de potência, o que deve gerar ganhos aerodinâmicos para o carro e também na eficiência do motor em si”, explicou Andy Cowell, diretor da divisão de motores da equipe.

As mudanças visam melhorar a termoeficiência do conjunto, fator importante na evolução das unidades de potência híbridas da F-1, que se alimentam do motor a combustão e também da transformação da energia calorífica e cinética.

Do lado de Bottas, cujo contrato vai até o final do ano, fica a pressão por não ter rendido o esperado nas duas últimas temporadas e a sombra de Esteban Ocon, piloto muito bem conceituado pelo chefe Toto Wolff, como reserva do time.

Ainda nesta quarta, a F-1 vai conhecer os modelos de Red Bull e Racing Point, ex-Force India, para esta temporada. Na quinta (14), a McLaren vai lançar seu carro e, na sexta (15), será a vez da Ferrari.

A última equipe fazer o lançamento será a Alfa Romeo (ex-Sauber), na próxima segunda-feira (18), já no palco dos testes da pré-temporada, no Circuito da Catalunha, Espanha. Serão duas baterias de quatro dias de testes cada antes do começo da temporada, dia 17 de março, na Austrália.