Meninas do Botafogo-PB goleiam na estreia do Brasileiro A2

Botafogo-PB e Santos Dumont-SE estrearam no Campeonato Brasileiro A2 na tarde deste sábado (15), no estádio Almeidão, em João Pessoa. As Belas do Belo abriram o placar logo cedo, na primeira etapa, tomaram um susto, mas depois construíram naturalmente o placar, que acabou em goleada por 6 a 1, com destaque para Wille, que fez dois dos gols botafoguenses.

As donas da casa, escaladas por Gleide Costa, começaram a partida com Karoline, Emily, Cristiane, Zayra, Erika; Thalita, Raíssa, Verônica, Regi; Wille e Gabrielly. Para quem deu falta, a destaque do último estadual, Letícia, se transferiu para a equipe do Fortaleza.

Já nas visitantes, treinadas por Kaká, jogaram Anne, Beatriz, Maria, Letícia, Ana; Rafaela, Paloma, Ana Kelly, Rivaneide; Lua e Edvânia.

E logo aos 5 minutos as Belas abriram o placar. Emily cruzou da direita e Wille, camisa 11, só escorou de canhota para balançar as redes.

Não demorou muito e as sergipanas empataram. Aos 18 minutos, após cobrança de escanteio pela esquerda, Ana Kelly pegou o rebote, bateu de canhota, e a bola ainda desviou na defesa, matando a goleira botafoguense, e deixando tudo igual no Almeidão.

Mas logo na sequência, aos 22, o Botafogo-PB voltou a liderar o marcador. Regi cobrou falta da esquerda, a bola passou pela goleira e só bateu na testa de Zayra para anotar o segundo gol das Belas na partida.

Aos 26 minutos, mais um. Wille aproveitou falha da zaga, invadiu a área cara a cara com a goleira e só tocou no canto direito para fazer seu segundo e o terceiro do Botafogo-PB.

O Santos Dumont-SE teve uma baixa importante aos 40 minutos do primeiro tempo. Gabrielly deu uma entrada muito forte na goleira Anne, que precisou ser substituída por Cinthia. A treinadora botafoguense não gostou do que fez sua atleta e o tirou de campo, colocando Kaith em seu lugar. Tanto a arqueira quanto a jogadora paraibana tiveram que ser atendidas pelas ambulâncias após saírem de campo.

Segundo tempo

O ritmo do segundo tempo era parecido com o primeiro, e aos 13 minutos, após cobrança de escanteio da direite, Wille chutou de esquerda e Paloma tentou cortar, mas chutou contra o próprio patrimônio e marcou contra, o quarto do time pessoense.

O quinto gol saiu aos 27. Josi recebeu passe açucarado dentro da área e só bateu de canhota para amplia a vantagem para as Belas.

Ainda deu tempo de fazer mais um. Aos 48, Hanne recebeu ótimo passe por trás da defesa, driblou Cinthia e tocou para o gol vazio, para fechar o placar em João Pessoa.

Com a goleada, as Belas abrem bom saldo de gols, o que pode ser importante para a classificação. A rodada será completada com Ceará x América-RN e Náutico x UDA-AL, que se enfrentam amanhã, às 16h. O Botafogo-PB volta a campo no sábado (22), quando irá visitar o Timbu, no estádio dos Aflitos.