Melhor jogador da Taça Libertadores receberá um anel com 128 diamantes

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Uma joia personalizada será o prêmio entregue por um dos patrocinadores para o atleta que for eleito o melhor jogador desta edição da Copa Libertadores, que será decidida neste sábado (23), em Lima, entre Flamengo e River Plate, da Argentina.

Os dois atacantes do Flamengo estão concorrendo ao prêmio de melhor jogador do torneio. Gabigol é o artilheiro da competição, com sete bolas na rede até aqui. Bruno Henrique, com cinco gols, é o outro candidato rubro-negro.

Pelo lado da equipe argentina, os meio-campistas Nacho Fernandez e Nicolás de La Cruz também estão na briga pelo prêmio de destaque da Libertadores.

A escolha será por meio de votação popular na internet, além da participação de jornalistas e da própria Conmebol.

O anel, feito em ouro, terá 128 diamantes. A iniciativa da empresa Bridgestone faz alusão a uma tradição nos Estados Unidos, onde treinadores e jogadores campeões em modalidades como basquete, futebol americano e beisebol são presenteados com joias ao término das competições.