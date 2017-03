TEMPORADA

Meia reconhece más exibições no Belo e assume: “Estava devendo uma boa atuação”

Depois de lidar com atuações apagadas neste início de temporada, o meia Marcinho voltou a jogar bem e foi fundamental na vitória do Botafogo-PB sobre o Sousa, em partida que aconteceu na última quarta-feira, no Almeidão, pelo Campeonato Paraibano. O Belo venceu por 4 a 1 a equipe do Sertão e mostrou superioridade do início ao fim da partida.

O elenco do Botafogo-PB sofria com as críticas e a boa atuação serviu para apaziguar a relação com a torcida. O time de João Pessoa não perde há cinco partidas, mas a qualidade do futebol apresentado ainda preocupa o torcedor, principalmente por conta da eliminação precoce na Copa do Brasil para o São Francisco- PA e da proximidade com a estreia da Série C do Campeonato Brasileiro. Marcinho, um dos mais visados pela torcida, assumiu que não vinha bem neste ano.

Foto: Raniery Soares / Voz da Torcida

– A torcida sempre cobra muito, mas é normal a cobrança quando a gente não vai bem. Eu já passei por vários clubes e senti essa pressão muitas vezes. Aqui a gente sabe que no Botafogo-PB também vai ter pressão. E é preciso reconhecer quando se está mal e eu acho que realmente estava devendo uma partida como essa ao torcedor – analisou o camisa 10 do Belo.

No duelo contra o Dinossauro o meia chamou a responsabilidade de armar as jogadas no ataque do time, tanto que foi dos pés dele que saiu dois gols da equipe. Após cruzamento na área o meia finalizou, mas foi no rebote que Wanderson abriu o marcador para os donos da casa, tudo ainda aos 10 minutos de jogo. Marcinho ainda participaria de mais uma jogada de gol do time, dessa vez no final da partida, quando invadiu a área com velocidade e tocou para Rafael Oliveira sacramentar a goleada por 4 a 1. A boa atuação fez a torcida voltar a aplaudir um dos mais experientes jogadores do elenco.

– Estava faltando convencer e hoje foi o dia. Nós entramos ligados e muito focados, foi por isso que fizemos um bom jogo. Agora vamos trabalhar para trazer essa força para todos os jogos do time. Era isso que nos faltava: Identidade – finalizou Marcinho.