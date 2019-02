Meia do Esporte de Patos pega gancho de 180 dias por dar tapa em árbitro

No fim da última semana, o STJD, que faz intervenção no TJD-PB, que alegou inviabilidade de funcionamento por questões financeiras, realizou os julgamentos das denúncias relatadas em súmulas dos jogos do Campeonato Paraibano de 2018.

O que mais chamou atenção foi a punição ao meia Otávio, do Esporte de Patos. Ele pegou gancho de 180 dias por ter dado um tapa no ombro do árbitro Fábio Augusto Santos Sá Júnior, no duelo contra o Botafogo-PB, vencido pelo Belo por 1 a 0, em Patos, no dia 20 de janeiro.

Marcos Nascimento, que era gerente de futebol na época, e hoje é o treinador do Patinho, também estava no meio da confusão, que aconteceu pois os alvirrubros alegavam que houve falta no início do lance que resultou no gol de Nando. O comandante pegou dois jogos de suspensão. Por fim, o preparador de goleiros Alexandre Laguzza também ficará de fora de cinco partidas.

Na mesma sessão, outras punições foram distribuídas, mas por situações menores, como o atraso dos jogos. Confira a lista:

Serrano x Atlético de Cajazeiras– o Serrano foi multado em R$ 200 por atrasar o início do jogo em dois minutos. O Atlético foi multado por atraso de jogo em um minuto, totalizando pena de R$ 100;

Botafogo-PB x Perilima – a Perilima foi multada em R$ 400 por atrasar o início da partida em quatro minutos;

Nacional de Patos x CSP – o Naça foi multado em R$ 1 mil por ser mandante do jogo e não ter médico na partida, conforme prevê o regulamento. Já o CSP foi multado em R$ 500, como visitante, também por não ter médico no jogo;

Treze x Esporte de Patos – o Treze foi multado em R$ 300 por atrasar o início do jogo em três minutos e mais R$ 100 por retardar em um minuto o retorno a campo após o intervalo. Já o Esporte foi multado em R$ 300 por atrasar três minutos para o início da partida;

CSP x Serrano – o Serrano foi multado em R$ 200 por atrasar o início do jogo em dois minutos;

Atlético de Cajazeiras x Treze – o Atlético foi multado em R$ 600 por atrasar o início da partida e por arremesso de uma garrafa de água em campo, promovido pela torcida do Trovão Azul. O Treze foi multado em R$ 400 por não respeitar o horário previsto para início do jogo;

Perilima x Sousa – a Perilima foi multada em R$ 100 por atrasar o início da partida em um minuto. O Sousa também foi multado em R$ 400, por atrasar o jogo em quatro minutos;

Esporte x Botafogo-PB – o Patinho foi multado em R$ 100 por atrasar o início da partida.