PARAIBANO 2017

Meia critica escala de arbitragem para o Clássico Botauto

foto: Auto Esporte/Divulgação

O sorteio do trio de arbitragem para o Botauto deste domingo (19) não agradou ao Auto Esporte. Após a derrota por 5 a 3 para o Campinense, na última quinta-feira, o experiente meia Gil Bala, do Alvirrubro, lamentou a escolha de João Bosco Sátiro para apitar o clássico.

– Não adianta a gente dizer que queria que fosse outro árbitro, porque já foi feito o sorteio e infelizmente vai ser ele (João Bosco Sátiro) de novo. Mas paciência, é trabalhar e não pensar em juiz – lamentou Gil Bala, que está de fora do clássico, pelo terceiro cartão amarelo.

Isso porque na quinta-feira o árbitro comandou a partida entre Auto e Campinense e foi sorteado novamente para o Clássico Botauto, neste domingo.

A atuação de João Bosco Sátiro na partida da última quinta-feira gerou reclamações dos atletas e da comissão técnica do Alvirrubro. O treinador automobilista, Maia, se recusou a criticar diretamente a arbitragem, mas pediu providências à diretoria do clube publicamente.

– Infelizmente aconteceram coisas dentro de campo, que eu não vou estar aqui falando, mas quem estava no estádio viu que aconteceram coisas que geralmente não acontecem. Eu acho que a diretoria tem que ir atrás dos nossos direitos, pois aconteceram coisas aqui que não me cabe falar – afirmou o treinador do Auto.