RODADA

Mecão dispara na ponta e Guarani despenca na Série B

foto: América/Divulgação

O América-MG continua sua trajetória positiva rumo à elite nacional. Nesta noite de sexta-feira venceu o lanterna Náutico e permanece na liderança isolada do Campeonato Brasileiro da Série B, com 39 pontos.

O Guarani, em queda, perdeu pela quarta seguida, desta vez para o Brasil, enquanto o Vila Nova-GO passou pelo Boa Esporte e vai terminar esta 20.ª rodada dentro do G4 – zona de classificação.

Apesar do bom esquema defensivo armado pelo técnico Roberto Fernandes, o Náutico não conseguiu segurar o América Mineiro. O Mecão se reabilitou Ada derrota, por 2 a 0, sofrida diante do CRB, em Maceió (AL).

Neste confronto dos opostos, o América disparou com 39 pontos, contra 14 do Náutico, ainda na lanterninha e tendo muito que remar para alcançar seus concorrentes mais diretos. Os primeiros times fora da zona de degola já estão com 23 pontos, portanto, nove pontos na frente.

GUARANI EM BAIXA

O time paulista sofreu sua quarta derrota consecutiva e, enfim, precisa superar esta má fase. Perdeu para o Brasil, em Pelotas (RS), por 1 a 0, e continua apenas com 28 pontos, em sétimo lugar. Antes tinha perdido para o Londrina (3 a 2), Luverdense (1 a 0), Internacional (2 a 0). O time gaúcho vai se recuperando. Já é a terceira vitória do técnico Clemer, que deixou o Brasil com 27 pontos, em 10.º lugar.

VILA NOVA-GO NO G4

O time goiano ainda atuou sem torcida, em Goiânia, mas venceu o Boa Esporte, por 1 a 0, dormindo na vice-liderança com 35 pontos. Está duas pontos na frente do Internacional (33),q eu ainda joga no sábado, bem como o Ceará, em quarto, com 31.

O time de Varginha (MG) continua com 28 pontos, em nono lugar. Há um equilíbrio muito grande entre os 12 primeiros colocados e com chances de integrar o G4. Apenas o América-MG disparou.

OUTROS JOGOS

A rodada começou terça-feira coam dois jogos e vai ter mais cinco no sábado, todos válidos pela 20.ª rodada, a primeira do segundo turno.