Maurílio Silva sinaliza mudanças no Treze para partida contra o CSP

O Treze ganhou dois dias a mais de preparação para a partida contra o CSP, que passou do sábado para a segunda-feira (28), no estádio Presidente Vargas, no que será o fechamento da terceira rodada do Paraibano 2019.

E pelo que demonstrou no treino desta quinta-feira (24), o técnico Maurílio Silva está aproveitando o tempo maior para testas uma nova formação e outros esquemas táticos para a equipe alvinegra.

No coletivo tático realizado no PV, o treinador processou três mudanças em relação ao time que foi derrotado pelo Atlético-PB no último final de semana, em Cajazeiras.

O lateral direito Diego Superti deu lugar a Saldanha, Jean Natal assumiu o posto de Diogo Peixoto e Torres entrou no ataque ao lado de Teco.

Assim, o a formação principal do Galo iniciou a atividade com Mauro Iguatu, Saldanha, Léo Fioravanti, Brumati e Patric Calmon; Coppetti, Misso, Fernando Júnior e Jean Natal; Teco e Torres.

No decorrer do treino, Maurílio testou outras substituições. O treinador tem ainda pelo menos três sessões de treinamentos para definir a equipe que vai entrar em campo às 20h da segunda-feira (28) para encarar o Tigre praiano.

Na tarde desta sexta, no sábado e no domingo os jogadores devem trabalhar para finalizar a preparação.

No momento o Treze ocupa a segunda colocação do Grupo A do estadual, com três pontos, seis atrás do líder Botafogo-PB.