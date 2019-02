Maurílio apronta Treze para encarar Perilima e admite necessidade de reforços

Mauro Iguatu, Saldanha, Léo Fioravanti, Brumati e Patric Calmon; Coppeti, Fernando Júnior, Jean Natal e Diogo Peixoto; Torres e Teco (Bravo).

Desse ser essa a formação do Treze para encarar a Perilima no próximo domingo (03), às 16h, no Amigão, pela quarta rodada do Paraibano 2019. É a mesma escalação da vitória do início da semana ante o CSP, no estádio Presidente Vargas.

A preparação alvinegra foi praticamente encerrada nesta sexta-feira (1º), no PV, onde o técnico Maurílio Silva comandou treino tático sem a presença da imprensa observando a atividade.

Na entrevista coletiva que concedeu um dia antes, o treinador do Galo admitiu a necessidade de reforços, sobretudo para a lateral direita, posição na qual o time só conta com Diego Superti e onde tem improvisado o atacante Saldanha.

– Estamos buscando jogadores bons, independente da posição, que possam vir e dar competitividade ao grupo. Mas todos sabem que estamos à procura de um lateral-direito e um meia. Estamos acompanhando algumas opções. Só que é muito difícil você tirar um atleta de um clube com o qual ele já tenha contrato – afirmou.

Os jogadores alvinegros devem participar de um treinamento recreativo na manhã deste sábado (02).

O Treze é vice-líder do Grupo A, com seis pontos, seis a menos que o primeiro colocado Botafogo-PB.