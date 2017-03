CLÁSSICO DOS MAIORAIS

Marcelinho perde pênalti e Treze fica no empate com rival Campinense

foto: Paraibaonline

O Treze perdeu uma boa chance de sair vitorioso no Clássico dos Maiorais de número 400 da história, neste domingo, no Estádio Amigão, com validade pela 14ª rodada do Campeonato Paraibano.

Isso porque, o meia Marcelinho Paraíba derpediçou um pênalti e o time ficou no empate sem gol contra o rival Campinense. O lance aconteceu aos 27 minutos do primeiro tempo. O meia cobtou e Gledson fez a defesa.

O resultado deixa o time no G-4, o grupo dos quatro clubes que se classificam às semifinais, graças ao empate do Serrano com o Paraíba, em Cajazeiras.

Para a Raposa, o time segue na vice-liderança, agora com 26 pontos, cinco atrás do líder Botafogo-PB.

Na próxima rodada, o Treze vai receber o lanterna Paraíba, domingo, enquanto que o Campinense enfrentará o Internacional-PB, também em Campina Grande. Antes, porém, a Raposa joga pela Copa do Nordeste, na quarta-feira, quando encara o Santa Cruz, no Recife, já classificado.

Ficha Técnica

Treze: Diego Martins, Ferreira, Fernando Lopes, Ítalo e Jefferson Sandes (Rafael Araújo); Robson, Dedé, Roger Gaúcho (Rael) e Marcelinho Paraíba (Anderson Feijão); Jean Carlos e Dico. Técnico: Celso Teixeira.

Campinense: Gledson, Osvaldir (Jussimar), Joécio, Rafael Jensen e Gilmar; Negretti, Magno, Fernando Pires e Diego Torres (Fábio Gama); Augusto e Maranhão (Léo Ceará). Técnico: Sérgio China.

Árbitro – Emanuel Diniz

Assistentes – Oberto Santos e Griselildo Dantas Sousa Júnior

Cartão amarelo – Ferreira, ítalo, Marcelinho Paraíba (T), Magno, Rafael Jensen (C)