Marcelinho marca nos acréscimos e Perilima empata com o Sousa

A Perilima continua colhendo bons resultados no Campeonato Paraibano. Com um gol de Marcelinho Paraíba, de pênalti, nos acréscimos, a Águia empatou por 1 a 1 com o Sousa, neste sábado, no Estádio Marizão.

O Dino chegou a ficar com a mão na vitória, com gol marcado por Iranilson, aos 28 minutos do primeiro tempo.Mas na etapa final, quando a torcida já comemorava os três pontos, a Perilima empatou com Marcelinho, cobrando penalidade máxima.

Com o resultado, o Sousa segue na segunda colocação do Grupo A, com 13 pontos, mas corre risco de ser ultrapassado na reta final por Nacional de Patos e Treze.

Já a Perilima continua na terceira posição do Grupo B, com 9 pontos, ainda sonhando com a classificação para o mata-mata.

Na oitava rodada, o Sousa encara o Esporte, domingo, no Estádio José Cavalcanti. Já a Perilima abre a rodada na quarta-feira, quando enfrenta o Nacional de Patos, no Amigão.