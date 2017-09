PROVA

Marc Márquez vence em San Marino e assume liderança da MotoGP

Foto: GEPA pictures/ Gold and Goose/ David Goldman

O inesperado tomou conta do Grande Prêmio de Misano, em San Marino, na manhã deste domingo. Piloto espanhol, Marc Márquez largou em terceiro e foi o vencedor da prova, após queda de Jorge Lorenzo e linda ultrapassagem sobre o então líder Danilo Petrucci.

Desde 2010 o pole position não vence a prova de Misano, e desta vez não foi diferente. Maverick Viñales largou na primeira posição, mas logo foi ultrapassado. A grande performance deste domingo rendeu a Marc Márquez a liderança da tabela de classificação, igualando Andrea Dovizioso em pontos: 199.

O jovem Maverick Viñales foi o pole position e tinha como objetivo manter a ponta na primeira curva, que determinaria o seu futuro na prova. No entanto, o piloto espanhol não teve uma boa largada e logo foi ultrapassado por Jorge Lorenzo, da Ducati.

Lorenzo abriu mais de quatro segundos de vantagem e estava bem na liderança, mas a forte chuva que caiu em San Marino deixou o solo escorregadio. A 22 voltas do fim, Lorenzo perdeu o controle de sua moto e foi ejetado, caindo forte contra o solo e deixando a prova.

Com isso, Petrucci assumiu a liderança, com Marc Márquez na segunda posição e Andrea Dovizioso em terceiro. Márquez, que ia trocar sua moto antes do acidente de Lorenzo, manteve sua Honda mesmo com problemas no freio e foi consagrado no final da prova.

A uma volta do fim do GP de San Marino, Márquez, que economizou pneu, aproveitou o vácuo de Petrucci e ultrapassou o italiano, abrindo vantagem de dois segundos e sendo coroado como grande vencedor deste domingo.

Márquez é novo líder, com 199 pontos. Já Dovizioso, terceiro colocado em San Marino, também possui 199, mas está em segundo por conta dos critérios de desempate. O jovem Maverick Viñales aparece em terceiro, com Valentino Rossi, que não disputou a prova deste domingo devido a lesão, em quarto.

Confira a classificação do GP de Misano:

1 – Marc Márquez (Honda) – 50m41s565

2 – Danilo Petrucci (Pramac Ducati) – 1,192s

3 – Andrea Dovizioso (Ducati) – 11,706s

4 – Maverick Viñales (Yamaha) – 16,559s

5 – Michele Pirro (Ducati) – 19,499s

6 – Jack Miller (MVDS Honda) – 24,882s

7 – Scott Redding (Pramac Ducati) – 33,872s

8 – Alex Rins (Suzuki) – 34,662s

9 – Jonas Folger (Tech3 Yamaha) – 54,082s

10 – Bradley Smith (KTM) – 57,964s

11 – Pol Espargaro (KTM) – 1min00s440

12 – Alvaro Bautista (Aspar Ducati) – 1min17s356

13 – Cal Crutchlow (LCR Honda) – 1min35s588

14 – Dani Pedrosa (Honda) – 1min38s857

15 – Johann Zarco (Tech3 Yamaha) – 2min02s212

16 – Loris Baz (Avintia Ducati) – 1 volta

17 – Karel Abraham (Aspar Ducati) – 1 volta

Tito Rabat (MVDS Honda) – abandonou

Andrea Iannone (Suzuki) – abandonou

Sam Lowes (Asprilla) – abandonou

Aleix Espargaro (Asprilla) – abandonou

Hector Barbera (Avintia Ducati) – abandonou

Jorge Lorenzo (Ducati) – abandonou