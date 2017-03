VIDA MAIS SAUDÁVEL

Maratoninha do Fogo faz a alegria das crianças de Campina Grande

O 2ª Batalhão de Bombeiros Militar, em parceria com a Prefeitura de Campina Grande, através da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejel), realizou na manhã do último domingo, 19, a 1ª Maratoninha do Fogo.

O evento contou com a participação de 200 crianças, com idade até 12 anos.

A 1ª Maratoninha do Fogo teve por finalidade o incentivo à prática do esporte, através da corrida da rua para uma vida mais saudável, como também proporcionar uma maior integração entre as crianças participantes, seus pais e o Corpo de Bombeiros Militar.

Foto: Codecom/CG

As crianças até 2 anos correram 100 metros. Crianças de 2 a 7 anos, 200 metros e com idades de 7 até 12 anos fizeram uma volta no Açude Velho, que tem um percurso de 2 mil e 200 metros. Todos os participantes receberam medalhas e ainda participaram do sorteio de vários brindes.

A tenente Desireé Santos, assessora de Comunicação do Corpo de Bombeiros em Campina Grande e também organizadora da Maratoninha do Fogo, disse que o evento foi um sucesso, visto que as inscrições foram encerradas com antecedência. Segundo ela, isso é uma prova de que as pessoas estão adquirindo, desde cedo, consciência de que o esporte proporciona qualidade de vida.

Foto: Codecom/CG

O secretário de Esporte, Juventude e Lazer de Campina Grande, Teles Albuquerque, elogiou as comandantes Regional do Corpo de Bombeiros, Tenente Coronel Jousilene Tavares e do 2º BBM, Major Anuska Érika, pela iniciativa inovadora.

“Isto que estamos observando aqui, hoje, é uma coisa linda, que nos traz muita felicidade, ver estas crianças lindas correndo e despertando muito cedo para o esporte. O caminho é este, todos nós sabemos que o esporte integra e proporciona qualidade de vida e bem estar”, declarou Teles.