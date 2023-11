Maracanã tem briga generalizada entre brasileiros, argentinos e PM

Antes do jogo pelas Eliminatórias, brasileiros e argentinos protagonizaram uma briga na arquibancada. As torcidas das duas seleções estavam no setor Sul. Houve confronto também dos policiais e isso atrasou o início da partida.

A reunião para organização do jogo, feita entre CBF com recomendação da PM, decidiu que não havia risco de confronto entre as torcidas. Por isso, foram vendidos ingressos para o mesmo setor para os torcedores.

A torcida Movimento Verde e Amarelo estava ao lado da maior concentração de argentinos. Pouco antes do jogo, começou um arremesso de objetos entre os dois grupos.

Seguranças e policias entraram no meio para dividir. A partir daí, iniciou-se um confronto entre PMs e os torcedores argentinos. No conflito, torcedores foram até parar no campo.

Com isso, os jogadores argentinos, que estava no meio do campo, foram até o local para dar apoio aos seus torcedores. Com isso, o confronto já atrasa o início da partida e o conflito continua.

* SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS)