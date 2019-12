Mais um zagueiro acerta com o Nacional de Patos para o Paraibano 2020

A semana começou com novidades no estádio José Cavalcanti.

Ainda sem se apresentar para a pré-temporada, programada para ter início no dia 18 de dezembro, o Nacional de Patos segue montando seu elenco para o Paraibano do ano que vem.

Nesta segunda-feira (09), o Esmeraldino anunciou a contratação de um zagueiro com passagem pelo seu rival da cidade para fazer parte de seu grupo de jogadores.

Marinho, de 23 anos, foi formado no Apodi-RN, e antes de chegar ao Canário do Sertão defendeu justamente o Esporte de Patos, além de Potiguar-RN, Mossoró-RN, Baraúnas-RN e Independência-AC.

Agora, o elenco que será comandado por Rafael Soriano conta com 22 atletas.

O Nacional de Patos estreia no estadual do ano que vem no dia 19 de janeiro, quando irá enfrentar o Atlético de Cajazeiras fora de casa.

Confira o atual elenco do Canário do Sertão.

Goleiros: Camilo, Júnior Conceição, Yuri Ferreira;

Laterais: Glaubinho, Pêu (D); Ciel, Patrick (E);

Zagueiros: André Lima, Carlão, Yuri Silva, Marinho;

Meio-campistas: Sidney, Carioca, Fábio Neves, Ítallo Rodrigues, Leomir, Messinho, Wander;

Atacantes: Dú, Júnior Mandacaru, Israel Felipe, Ademir

Técnico: Rafael Soriano