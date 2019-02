Mais um técnico é demitido após derrota na 4ª rodada do Paraibano 2019

Mais um treinador foi demitido na manhã desta segunda-feira, no futebol paraibano. A vítima da vez é o técnico Luciano Silva, que estava no comando do Serrano e não resistiu à segunda derrota e seguida. Nesse domingo, o Lobo da Serra foi derrotado pelo Esporte de Patos por 2 a 0, no Estádio José Cavalcanti.

A informação foi divulgada pela assessoria de imprensa do clube, em nota repassada à imprensa, a qual explica que o treinador e a diretoria entraram em comum acordo e optaram pela rescisão do contrato de forma amigável. Além do técnico, deixam o Serrano o auxiliar, Douglas Andrade, e o preparador de goleiros, Ednaldo Souza. Ainda conforme a nota, o clube afirma que está em busca de um novo treinador.

Luciano Silva foi anunciado como treinador do Lobo ainda em outubro do ano passado e participou da montagem do elenco para a disputa do Campeonato Paraibano de 2019 e o plano era que ele comandasse a equipe até o fim das disputas da Série D.

Contudo, a derrota por 3 a 0 para o Atlético de Cajazeiras, na estreia do estadual, e os revezes diante de Campinense e Esporte de Patos, nas últimas duas rodadas, fizeram o técnico balançar no cargo. A única vitória do Serrano nestas quatro rodadas iniciais do Paraibano foi diante do CSP, na segunda rodada, por 1 a 0.

O próximo adversário do Serrano no Campeonato Paraibano é a Perilima, em partida agendada para esta quarta-feira, às 20h30, no Estádio Almeidão. O confronto marca a abertura da quinta rodada do estadual.