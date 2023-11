Mais um clube garante volta ao Brasileirão em 2024; saiba quem foi

Tradicional clube catarinense, campeão invicto da Copa do Brasil de 1991, o Criciúma está de volta à Série A do Brasileirão.

O acesso foi garantido neste sábado (18), com a vitória sobre o Botafogo-SP por 3 a 0 em seu estádio, o Heriberto Hulse, em Criciúma.

Os gols da classificação foram marcados por Éder e Fellipe Matheus e Felipe Vizeu.

Com isso, o Criciúma chegou aos 64 pontos e não pode mais perder a vaga. Campeão na rodada passada, o Vitória está também garantido na Série A de 2024. As duas últimas vagas estarão em jogo na rodada que encerra a competição, marcada para a próxima semana.

Foi uma longa espera para sua apaixonada torcida do Criciúma. Faz nove anos que a equipe se viu na Primeira Divisão nacional pela última vez: exatamente em 2014, quando acabou rebaixada para a Série B. Desde então, o clube amargou classificações que não condiziam com sua grandeza.

Em 2019, o Criciúma caiu para a Série C e em 2020 por muito pouco não foi rebaixado à Série D. A reação começou em 2021, quando assegurou seu retorno à Segunda Divisão. No ano passado, fez uma boa campanha e terminou em oitavo lugar na Série B.

Agora, com 64 pontos e em segundo lugar na tabela, o time garantiu sua presença na Série A de 2024.

Um dos principais artilheiros da Série B do Brasileirão, o atacante Eder, com 9 gols, é uma das referências do time, que conta com um conjunto forte, muito bem montado pelo técnico Cláudio Tencati.

Na trajetória de 2023, o apoio de seus torcedores é outro ponto de destaque no Criciúma. Por várias vezes na temporada, eles lotaram o Heriberto Hulse.

* Ascom/CBF