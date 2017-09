FRANCÊS

Lucas celebra retorno com gol em vitória do Paris Saint-Germain

Foto: Site Oficial do PSG

O meia brasileiro Lucas voltou a equipe do Paris Saint-Germain após um tempo afastado dos gramados. O jogador que se recuperou há pouco de uma lesão no tornozelo, celebrou seu retorno da melhor forma possível. Foi o camisa sete que marcou um dos gols da goleada parisiense sobre o Metz, o quinto do 5 a 1, nesta sexta-feira, pelo Campeonato Francês.

Com isso, Lucas se destacou em sua estreia oficial pela temporada, mesmo que tenha participado de dois jogos durante a Champions Cup, só agora que teve a oportunidade de participar de uma partida oficial, por conta da lesão adquirida na pré-temporada. Animado com seu retorno, o ex-são-paulino acredita que este foi apenas o começo de um bom ano.

“Feliz por voltar ao time com esta grande vitória e um gol. Nossa equipe está jogando em uma intensidade muito grande e temos tudo para fazer uma boa temporada. Que possamos manter este alto nível de exibição em todos os jogos”, ressaltou.

Lucas vem de um bom ano com o time francês, por quem marcou 19 gols e deu 11 assistências. Com o tento diante do Metz, ele chegou ao gol de número 46, sendo o brasileiro com mais jogos na história do PSG, somando mais de 220 partidas.

O Paris volta a campo nesta terça-feira, contra o Celtic, em partida válida pela Liga dos Campeões.

