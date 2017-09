NO ESTÁDIO DO CAFÉ

Londrina reage, elimina o Cruzeiro e decide a Primeira Liga

foto: Divulgação

O Londrina garantiu vaga na final da Primeira Liga após reação espetacular contra o Cruzeiro, neste domingo, no Estádio do Café. Em desvantagem por 2 a 0, o Tubarão conseguiu empate no último minuto do tempo regulamentar.

Na disputa por pênaltis, a equipe paranaense levou a melhor por 3 a 1. A decisão do torneio ocorrerá contra o Atlético-MG, dia 8 de outubro, domingo, às 19h30, em Londrina. Por ter feito a melhor campanha na competição, o Londrina tem a vantagem de jogar em casa contra o Galo.

No jogo deste domingo, os visitantes abriram dois gols de vantagem, marcados por Lucas Silva e Sassá, mas permitiram o empate, com Alisson Safira e Germano anotando para os anfitriões. Dirceu, Ayrton e Germano converteram os pênaltis. Para o Cruzeiro, apenas Bryan marcou.