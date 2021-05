Líder do Paraibano, Botafogo-PB anuncia pacotão de reforços

Depois de oficializar a chegada da dupla de atacantes formada por Rafael Barros e Luã Lúcio, o Botafogo-PB seguiu se reforçando na sexta-feira (14), e anunciou mais duas peças, estas para repor perdas recentemente sofridas no grupo de jogadores.

Já pensando no início da Série C do Campeonato Brasileiro, que começa já no próximo dia 29, além da reta final do Campeonato Paraibano, o time da Maravilha do Contorno vai encorpando seu elenco para dar mais opções ao treinador Gerson Gusmão.

Nos últimos dias, o Belo perdeu o zagueiro Joaquim, vendido ao Cuiabá-MT, que disputará a Série A do Campeonato Brasileiro, e o lateral-esquerdo Lucas Gabriel, que vinha sendo titular, mas lesionou o joelho na vitória sobre o São Paulo Crystal, e vai necessitar de intervenção cirúrgica no local, que vai tirá-lo de combate provavelmente até o fim da temporada.

Por isso, a diretoria foi ao mercado e acertou a contratação para a zaga de Daniel Felipe, de 29 anos. O defensor foi reserva da Portuguesa-RJ no último Campeonato Carioca, onde jogou apenas uma vez.

Em seu currículo, já vestiu as camisas de Sampaio Corrêa-MA, onde disputou a Série B do ano passado, Volta Redonda entre 2016 e 2020, com uma breve passagem pelo América-RN, Olaria e Madureira. Como companheiros para a posição, ele terá Samuel, que recentemente perdeu a vaga no time titular para o jovem Gabriel Yanno, Willian Machado e Fred.

Para a lateral-esquerda, o Belo acertou com Gabriel Araújo, que disputou o Gauchão pelo São Luiz-RS. O jogador que também tem 29 anos já passou por Paraná, Náutico, Penapolense-SP, Macaé-RJ, Madureira-RJ, Vitória-BA, além de ter jogado no futebol ucraniano pelo FK Metalurh Donetsk e Stal Dneprodzerzhinsk.

Os jogadores devem ser inscritos no início da semana e caso sejam poderão ficar à disposição para o duelo do Botafogo-PB com o Nacional de Patos, que acontece na próxima quarta-feira (19), ainda sem palco definido. Amigão e Marizão são as opções cogitadas pelo Canário do Sertão, mandante da partida.