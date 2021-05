Libertadores: Flu perde em casa e fica sem vaga antecipada

CAIO BLOIS

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) – O Fluminense foi derrotado pelo Junior Barranquilla (COL) por 2 a 1 nesta terça-feira (18), no Maracanã, e perdeu a invencibilidade no Grupo D da Copa Libertadores. Assim, o time tricolor adiou para a última rodada a disputa pela sua classificação às oitavas de final.

O Fluminense entrou em campo com a necessidade de um empate para se garantir entre os 16 melhores da Libertadores. No entanto, perdeu duas boas oportunidades de marcar no primeiro tempo e, com uma marcação frágil, permitiu que o Junior abrisse dois gols de vantagem. Abel Hernández descontou.

Com o resultado, o Fluminense permaneceu na liderança da chave, porém ficou estacionado com oito pontos. A vice-liderança está dividida entre Junior e River Plate (ARG), ambos com seis cada. Na quinta (20), o time argentino pode assumir a ponta se derrotar o Independiente Santa Fe (COL), em casa.

A decisão da vaga para o Fluminense ficou para a última rodada, quando enfrentará o River Plate, em Buenos Aires, na próxima terça (25). No mesmo dia, o Junior visita o Santa Fe. Antes disso, porém, o Fluminense terá a finalíssima do Campeonato Carioca, no sábado (22), contra o Flamengo.

FLUMINENSE

Marcos Felipe, Calegari, Nino, Luccas Claro e Danilo Barcellos; Martinelli, Yago e Cazares (Nenê); Kayky (Caio Paulista), Luiz Henrique (Gabriel Teixeira) e Fred (Abel Hernández). T.: Roger Machado

JUNIOR

Viera; Viáfara, Rosero, Ditta e Fuentes; Didier Moreno, Vasquez, Pajoy (Sambueza), Cetré, Daniel Moreno; Valencia. T.: Luis Perea

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Roberto Tobar (CHI)

Assistentes: Christian Schiemann e Claudio Rios (CHI)

Cartões amarelos: Calegari (FLU); Vásquez e Rosero (JUN)

Gols: Valencia (JUN), aos 34’/1ºT; Cetré (JUN), aos 4′, e Abel Hernández (FLU), aos 29’/2ºT