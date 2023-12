Lendas do São Paulo batem Milan com 3 de Dodô e clima de festa

No duelo de lendas no Morumbi, o São Paulo goleou o Milan por 4 a 1 neste sábado (17) com um hat trick de Dodô. Os outros gols foram marcados por Válber, para o Tricolor, com Ricardo Oliveira fazendo o do Rubro-Negro italiano.

O amistoso foi em comemoração aos 30 anos do título mundial de 1993, quando o São Paulo bateu o Milan por 3 a 2 em Tóquio, no Japão.

Cafu, Kaká e Amoroso jogam pelos dois times – Ídolos dos dois clubes, Cafu e Kaká jogaram o primeiro tempo pelo São Paulo e o segundo pelo Milan. Amoroso entrou na etapa final e atuou uma parte pelo Tricolor e outra parte pelo Rubro-Negro.

Seedorf comanda o Milan – O holandês Seedorf foi o principal destaque do Milan, apresentando uma boa forma física e construindo as jogadas do time italiano.

Porém nem tudo foi festa. No fim do jogo, Josué deu um carrinho em Seedorf, que não gostou, o empurrou e os dois discutiram, sendo separados pelos companheiros.

Os jogadores foram presenteados com um anel de ouro 18 quilates antes da bola rolar, nos moldes de como é feito na NBA e NFL.

Campeão mundial pelo São Paulo em 2005, Aloísio Chulapa não segurou a emoção e chorou bastante antes da partida com seu filho no colo.

O jogo

O São Paulo teve mais volume de jogo no primeiro tempo e conseguia boas triangulações com Válber, Müller e Kaká, sendo este último o principal articulador das jogadas. O gol de Válber, inclusive, saiu de uma boa trama entre eles e contou com uma ajudinha do goleiro Dida, que falhou. O Milan acabou chegando ao empate na genialidade de Seedorf, que achou um lindo lançamento para Ricardo Oliveira mostrar que ainda tem um faro de gol afiado.

No segundo tempo, o Tricolor ampliou sua superioridade, principalmente com as entradas de Aloísio Chulapa, Richarlyson, Amoroso e, principalmente, Dodô, o “Artilheiro dos Gols Bonitos”, que fez logo dois e mostrou ainda estar em boa forma.

Gols e lances

Raí e Fabão saem lesionados no início – O ídolo Raí e o zagueiro Fabão deixaram o jogo logo no início por problemas musculares. Eles deram lugar a Jorge Wagner e Ivan Rocha, respectivamente.

Válber abre o placar para o São Paulo – Bicampeão mundial pelo Tricolor, Válber abriu o placar aos 12 minutos do primeiro após iniciar a jogada, infiltrar na área e dar uma de atacante, aproveitando a falha do goleiro Dida, após cruzamento de Kaká, pegando o rebote e escorando para o gol.

Ricardo Oliveira empata – Atacante que defendeu os dois clubes, Ricardo Oliveira atuou no amistoso pelo Milan e empatou aos 21 minutos do primeiro tempo após receber um lançamento primoroso de Seedorf e chutar cruzado para balançar a rede.

Dida defende – Aos 24, Kaká resolveu experimentar da intermediária e Dida, ídolo do Milan, fez boa defesa.

Perdeu! Josué perdeu uma grande chance logo aos três minutos do segundo tempo, quando Amoroso deu bela enfiada, ele saiu na cara do goleiro Dida e chutou para fora.

Golaço do São Paulo! – O Tricolor voltou a ficar na frente aos cinco minutos do segundo tempo, quando Dodô tabelou com Amoroso e recebeu um passe “nojento” de calcanhar do companheiro, saindo na cara do gol e concluindo com categoria.

Mais dois de Dodô! – Dodô foi o grande nome da noite e fez mais dois gols, fechando o caixão do Milan e selando a goleada por 4 a 1.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 4 X 1 MILAN

Local: Morumbi, em São Paulo (SP)

Hora: 18h

Competição: Amistoso “Encontro de Gigantes”

Árbitra: Edina Alves Batista

Auxiliares: Fabrini Costa e Lilion Bruno

Cartões amarelos:

Cartões vermelhos:

Gols: Válber, aos 12 minutos do primeiro tempo (SAO); Ricardo Oliveira, aos 21 minutos do primeiro tempo (MIL); Dodô, aos cinco minutos do segundo tempo (SAO); Dodô, aos 24 minutos do segundo tempo (SAO); Dodô, aos 30 minutos do segundo tempo (SAO)

São Paulo: Marcos Bonequini (Zetti) (Flávio), Cafu (Cicinho), Fabão (Ivan Rocha), Lugano e Júnior (Elivélton); Valber (Hernanes), Josué, Raí (Jorge Wagner) e Palhinha (Amoroso); Müller (Dodô) e Kaká (Richarlyson). Técnico: Darío Pereira.

Milan: Dida, Panucci, Costacurta, André Cruz e Zaccardo; Brocchi, Emerson, Angelo Carbone e Seedorf; Serginho e Ricardo Oliveira. Técnico: Costacurta.

* RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS)