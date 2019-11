Lateral e atacante chegam para reforçar o Nacional de Patos

A semana começou com mais contratações no Nacional de Patos.

Na manhã desta segunda-feira (25), o Canário do Sertão anunciou, por suas redes sociais, o retorno do lateral-direito Pêu, de 25 anos, que esteve este ano no ASA de Arapiraca-AL.

O jogador já havia atuado no Naça em 2017, quando conquistou o acesso para a primeira divisão estadual, e também defendeu o Atlético de Cajazeiras dentro do futebol paraibano. Em seu currículo ainda constam passagens por São Caetano, Taubaté e Grêmio Mauaense, todos em São Paulo.

Ainda no fim de semana, o alviverde divulgou a chegada de mais um nome para o setor ofensivo.

Aos 24 anos, o atacante Ademir chega para disputar o Paraibano de 2020 pelo Nacional. O atleta já atuou por Cuiabá, HJK (Finlândia), Ituano-SP, Goianesia-GO.