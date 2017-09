NO PÓDIO

Larissa/Talita vence primeira etapa do Circuito Brasileiro de vôlei de praia

foto: Marcos Ermínio/MPIX/CBV

Larissa e Talita venceram, neste sábado, a primeira etapa do Circuito Brasileiro de vôlei de praia da temporada 2017/2018. Em Campo Grande (MS), as campeãs superaram a dupla formada por Maria Elisa e Carol Solberg na grande final por dois sets a zero, com parciais de 23/21 e 21/17.

Este foi a 19ª etapa vencida pela dupla, que é a quarta que mais venceu na história e a campeã das últimas três temporadas. Além de terem sido campeãs invictas, Larissa e Talita não perderam nenhum set em Campo Grande.

“Dedico esse título para essa torcida bonita e para a minha família, que fez um coro, tem umas 30 pessoas aqui. Jogar dentro de casa tem essa questão do terceiro jogador. É especial vencer em casa, quando jogo no Espírito Santo também sinto isso para a Larissa. E em quadra a Larissa me ajudou demais, tivemos cabeça para reverter os momentos difíceis”, disse Talita, que atendeu dezenas de fãs na saída da arena.

“A gente fica muito feliz de formar essa dupla vitoriosa em pouco mais de três anos, com mais de 30 conquistas. E só agradecer a torcida, nossa comissão técnica e o comprometimento que nós temos uma com a outra. Vamos sempre estar dando nosso melhor”, completou Larissa.

A primeira parcial foi muito equilibrada e nenhuma das duas duplas conseguiu abrir vantagem superior a dois pontos. Depois de Maria Elisa e Carol Solberg liderarem a maior parte do set, Larissa e Talita conseguiram a virada na reta final e ganharam por 23 a 21.

O segundo set começou muito parecido com o primeiro, sempre com as duplas com um placar muito próximo, no entanto, as campeãs conseguiram abrir 16 a 12. Com isso, elas aproveitaram a vantagem para fechar a partida com certa tranquilidade com a parcial de 21/17.

Na disputa pelo bronze, Elize Maia e Taina venceram a dupla formada por Ágatha e Duda por sets diretos com parciais de 23/21 e 21/17.