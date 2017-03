VÔLEI DE PRAIA

Larissa/Talita e Guto/Pedro conquistam ouro em Aracaju

Fotos: Shana Reis/MPIX/CBV

Neste domingo foi definido o pódio da etapa de Aracaju do Circuito Brasileiro de vôlei de praia. Larissa e Talita conquistaram mais um ouro na competição, enquanto Guto e Pedro Solberg foram os campeões no masculino.

Após terem conquistado o tricampeonato de forma antecipada, Larissa e Talita seguem dominando o Circuito Brasileiro. Na decisão, as atletas superaram Ágatha e Duda por 21/16 e 21/17 e levaram o ouro. Aliás, esta é a quarta final seguida entre as duplas, com três vitórias para Larissa e Talita.

Na disputa da medalha de bronze, quem levou a melhor foi Fernanda Berti e Bárbara Seixas que, embora não tenham tido vida fácil, garantiram o lugar no pódio ao vencerem em sets diretos, com parciais de 24/22 e 25/23.

Entre os homens, os atuais campeões do Circuito, Álvaro e Saymon, que faturaram o título de forma antecipada, ficaram com a prata. Na decisão, a dupla foi superada por Guto e Pedro Solberg, que venceram de virada por 2 sets a 1, com parciais de 14/21, 21/19 e 15/13.

Guto e Pedro Solberg ainda tiveram que suportar o forte calor de Aracaju, que fizeram os atletas pedirem atendimentos médicos durante a partida. Já Álvaro e Saymon, mesmo com a derrota, seguem com a marca de terem subido ao pódio em todas as etapas da atual temporada.

Na disputa do terceiro lugar, Alison e Bruno Schmidt não tiveram vida fácil, mas superaram André e Evandro em três sets, com parciais de 21/15, 20/22 e 15/12. Com isso, os atuais campeões olímpicos ficaram com a medalha de bronze no Sergipe.