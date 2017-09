FÓRMULA 1

Largando em sexto, Vettel é otimista e espera que clima ajude a Ferrari

foto: divulgação

No treino classificatório para o Grande Prêmio da Itália, 13ª etapa da temporada de 2017 da Fórmula 1, Sebastian Vettel garantiu apenas a oitava colocação no grid de largada. Entretanto, devido a punição dos pilotos da Red Bull, o alemão será o sexto, neste domingo. Apesar do baixo desempenho da Ferrari, neste sábado, o líder da disputa afirmou que está contente com o resultado e espera que o clima colabore com a escuderia.

“Estou feliz. Infelizmente, não fomos rápidos o suficiente”, ressaltou Vettel. “Fiquei surpreso com o quão rápido os outros foram. Claramente, não conseguimos o mesmo ritmo, mas ainda não sabemos o que aconteceu”, declarou.

Kimi Raikkonen, colega de escuderia de Vettel, foi o sétimo colocado no treino. Com a punição dos pilotos da Red Bull em 20 posições no grid de largada por trocas na unidade de potência, Raikkonen será quinto, neste domingo. A pista molhada é, provavelmente, o motivo do baixo desempenho da equipe italiana.

“Tivemos dificuldades com aquaplanagem e isso é estranho, porque no passado costumávamos correr bem nessas condições”, lembrou o piloto. “Não fomos rápidos o suficiente hoje, nenhum de nós. Vamos tentar entender o que aconteceu, mas agora eu não faço ideia do que houve. Fizemos basicamente o mesmo, mas os outros tiveram melhor tempo”, ressaltou.

Com previsão climática indicando pista seca para este domingo, Vettel está otimista. “Temos um bom carro e não precisamos temer. Deve ser mais divertido para nós e nós podemos conquista a frente”, concluiu.