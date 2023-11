Justiça determina posse do novo presidente do Campinense

A 1ª Vara Cível de Campina Grande determinou, na noite de terça-feira, que Lênin Correia, até então presidente eleito sub judice do Campinense, seja empossado no comando do Conselho Diretor do clube.

A decisão da juíza Ritaura Rodrigues Santana dá um prazo de até 24 horas para que a posse aconteça.

Lênin foi eleito presidente do Campinense no dia 1º de novembro. A eleição se deu após a Justiça conceder o direito de voto a 19 sócios que, inicialmente, não tiveram os seus nomes listados na relação do colégio eleitoral do clube.

A decisão intimou o clube a disponibilizar uma urna separada para que esses sócios pudessem votar. Após o registro de 18 novos votos, todos para Lênin Correia, o empresário assumiu a liderança da corrida eleitoral com 68 votos, quatro a mais do que Rômulo Leal, que havia sido o vencedor na eleição do dia 22, com 64 votos.

Após a proclamação do resultado da eleição complementar, o presidente da comissão eleitoral do clube, Jair Carlos, anunciou que o resultado estava sub judice até que a Justiça determinasse um vencedor.

Com a dessa terça-feira, Lênin passa a ser, de forma oficial, o candidato eleito no pleito do Rubro-Negro. Até agora, o Campinense não se pronunciou de forma oficial acerca da decisão judicial.

Com fnformaçõs do Gepb