Justiça autoriza Treze a levar adiante processo de recuperação judicial

O Judiciário confirmou a autorização para o processamento da recuperação judicial do Treze Futebol Clube.

Com isso, todas as contas do clube devem permanecer liberadas para movimentação regular, sem bloqueios nem restrições, e o Treze fica dispensado de apresentar certidões negativas para exercer as suas atividades.

Todas as execuções em andamento estão suspensas pelo prazo de 180 dias, que ainda pode ser prorrogado.

O Treze agora terá 60 dias para apresentar o seu plano de recuperação, detalhando a programação e a forma de pagamento de credores, de cumprimento de suas obrigações, com propostas de acordos, descontos e deságio que levem em conta a realidade efetiva que for encontrada no levantamento encaminhado à Justiça.

A medida, que já existia em caráter provisório, e que hoje foi confirmada pela Justiça, permite que o clube, pela primeira vez em muitos anos, possa contar com o valor total da receita que vier a gerar, tramitar valores por suas contas bancárias, se planejar em relação às suas operações diárias e sinaliza a viabilidade de projetos para novos negócios.